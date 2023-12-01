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Российская армия пришла к ВСУ с «Приветом» на двух направлениях фронта

Ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Привет-82» начал применяться на херсонском и донецком направлениях в зоне специальной военной операции, сообщил накануне, 30 ноября, телеграм-канал «Военный осведомитель» со ссылкой на разработчика БПЛА конструкторское бюро «Око».

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