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В России высказались о намерении Трампа завершить украинский конфликт за полгода

Депутат Журова: Трамп способен донести до Украины позицию России Избранный президент США Дональд Трамп способен донести до Украины позицию России по завершению военного конфликта, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

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