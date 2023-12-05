В Керчи открылась выставка работ известного художника Валентина Полюшкина

В Керченской картинной галерее можно увидеть более 60 полотен мастера живописи Валентина Полюшкина, члена Союза художников России и почётного члена Международной академии современного искусства, об этом сообщает официальный турпортал Крыма "Travel Crimea".
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