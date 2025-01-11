Бодипозитив: бегство от реальности или спасение для самооценки

Сегодня вопрос о восприятии тела и личных чувствах к себе волнует миллионы людей по всему миру. В последнее время концепция бодипозитива стала особенно актуальной: в культуре преобладает идеал красоты, который может навязывать неадекватные ожидания и самокритику.