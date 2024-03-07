NYT: США разочаровались в стратегии Зеленского после потери Авдеевки

REUTERS/Valentyn Ogirenko В военном союзе США и Украины спустя два года после начала вооруженного конфликта обнаружились признаки износа и взаимного разочарования, сообщила газета The New York Times (NYT), ссылаясь на опрошенных американских и украинских военных и чиновников.
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