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«Сабонис, добро пожаловать в ад». Болельщики «Сакраменто» отреагировали на обмен с «Индианой»

«Сабонис, добро пожаловать в ад». Болельщики «Сакраменто» отреагировали на обмен с «Индианой»

«Сакраменто» договорился с «Индианой» о крупном обмене, в результате которого команда пополнится форвардом Домантасом Сабонисом, а в обратном направлении отправится разыгрывающий Тайриз Халибертон.

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