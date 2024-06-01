Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 408 подписчиков

«Верни тачку»: Ольга Бузова потребовала у бывшего мужа Тарасова вернуть подаренный Mercedes

«Верни тачку»: Ольга Бузова потребовала у бывшего мужа Тарасова вернуть подаренный Mercedes

Футболист после развода забрал премиальный автомобиль себе.Известная русская певица и телеведущая Ольга Бузова обвинила своего бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, в том, что он забрал у нее подаренный автомобиль марки Mercedes-AMG GLE 63 Coupe.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх