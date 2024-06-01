«Верни тачку»: Ольга Бузова потребовала у бывшего мужа Тарасова вернуть подаренный Mercedes

Футболист после развода забрал премиальный автомобиль себе.Известная русская певица и телеведущая Ольга Бузова обвинила своего бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, в том, что он забрал у нее подаренный автомобиль марки Mercedes-AMG GLE 63 Coupe.