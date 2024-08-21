ВСУ «ломают» камеры видеонаблюдения в РФ для слежки за военными

Установленные на территории камеры видеонаблюдения могут быть взломанными ВСУ. Утверждение справедливо, по меньшей мере, в отношении 10% камер, владельцы которых оставляют установленные по умолчанию заводом логин/пароль для доступа к просмотру картинки.