ВСУ «ломают» камеры видеонаблюдения в РФ для слежки за военными

Установленные на территории камеры видеонаблюдения могут быть взломанными ВСУ. Утверждение справедливо, по меньшей мере, в отношении 10% камер, владельцы которых оставляют установленные по умолчанию заводом логин/пароль для доступа к просмотру картинки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии