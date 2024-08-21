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Нескучные технологии

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ВСУ «ломают» камеры видеонаблюдения в РФ для слежки за военными

ВСУ «ломают» камеры видеонаблюдения в РФ для слежки за военными

Установленные на территории камеры видеонаблюдения могут быть взломанными ВСУ. Утверждение справедливо, по меньшей мере, в отношении 10% камер, владельцы которых оставляют установленные по умолчанию заводом логин/пароль для доступа к просмотру картинки.

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