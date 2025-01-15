«Белкин дом» вытесняет пенсионеров: частный дом оказался на краю обрыва из-за строительства высотки

На улице Вилюйская в Октябрьском районе Новосибирска строится 27-этажный дом. Недавно на площадке обрушилась часть стены котлована – под угрозой оказался частный жилой дом, который расположен в нескольких метрах от стройки.
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