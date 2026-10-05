ВС РФ поразили судно с грузами для ВСУ в порту Южный

Главное в тезисах: Удар по логистике: Днём 5 октября российские войска поразили морское судно типа «сухогруз» в порту Южный Одесской области, которое, по данным Минобороны РФ, доставляло грузы для обеспечения ВСУ.
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