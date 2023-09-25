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Дамир Толенов о первом поражении в карьере: «Это будет для меня уроком»

Казахстанский боец Дамир Толенов (10-1) по прозвищу «Казахский Сехудо» выступил с заявлением в социальной сети после первого поражения в профессиональной карьере:  «Всем Ассалам алейкум.

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