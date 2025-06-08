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Военное обозрение

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ВС РФ вышли на западную границу ДНР, начав освобождение Днепропетровской области

ВС РФ вышли на западную границу ДНР, начав освобождение Днепропетровской области

Киев не признает захода российских войск в Днепропетровскую область.

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