НАТО наращивает "военную мощь" у границ ОДКБ: Тревожное заявление главы штаба: Угрожают России

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Болгария, Румыния, Венгрия, Словакия Польша ну и , конечно же, прибалтика( как же без них!) в полном составе... Похоже запад задался целью уничтожить не только украину, но и другие "славянские" страны( нравится тем это или нет - не имеет никакого значения) посредством втягивания России в полномасштабную войну. Самое время российским военным серьёзно подумать о использовании ТЯО, потому что не думаю что будет оправдано желание сохранить те страны, которые добровольно позволили НАТО разместиться на их территории с целью напасть на Россию. Это их выбор.