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Политический вестник

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НАТО наращивает "военную мощь" у границ ОДКБ: Тревожное заявление главы штаба: Угрожают России

НАТО наращивает "военную мощь" у границ ОДКБ: Тревожное заявление главы штаба: Угрожают России

Глава штаба ОДКБ Андрей Сердюков выступил с тревожным заявлением: НАТО наращивает военную мощь у границ, продолжает формироваться группировка.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Болгария, Румыния, Венгрия, Словакия Польша ну и , конечно же, прибалтика( как же без них!) в полном составе... Похоже запад задался целью уничтожить не только украину, но и другие &quot;славянские&quot; страны( нравится тем это или нет - не имеет никакого значения) посредством втягивания России в полномасштабную войну. Самое время российским военным серьёзно подумать о использовании ТЯО, потому что не думаю что будет оправдано желание сохранить те страны, которые добровольно позволили НАТО разместиться на их территории  с целью напасть на Россию. Это их выбор.
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