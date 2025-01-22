Nginx: зеркалирование http потока

Пример nginx конфигурации для задачи зеркалирования входящего потока http запросов на два сервераОбласть применения Данный пример конфигурации использовался для решения реальной задачи, формулировка которой звучала так (схематично на рисунке выше): “У нас имеется основной и тестовый сервер , необходимо клонировать входящий поток http запросов между двумя серверами так, чтобы ответ (response) приходил только от первого, но при этом оба сервера обрабатывали запрос (request)”.