От модного аксессуара до большого кино: как Pop Mart развивает своих персонажей

Прочитать первую серию можно тут: Маркетинг Лабубу: как Pop Mart построил бизнес на «закрытых коробках» Коллаборации стали одним из главных инструментов продвижения Pop Mart.
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