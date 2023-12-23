Аутотренинг и эскапизм в «деревне дураков»

Название этой статьи не отражает и десятой доли того дна, о котором я вам поведаю ниже. Но пришлось использовать именно его, поскольку название, точно отражающее ту дичь, которая сейчас творится в украинском зомбоящике, получилось бы слишком длинным и как минимум четырежды нецензурным.