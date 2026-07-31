🌩 Июль прощается жарой, август встречает грозами: какая погода ждёт крымчан на следующей неделе В ближайшие дни в республике сохранится сухая и по-летнему жаркая погода.
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🌩 Июль прощается жарой, август встречает грозами: какая погода ждёт крымчан на следующей неделе В ближайшие дни в республике сохранится сухая и по-летнему жаркая погода.