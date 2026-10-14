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В Стамбуле задержан основатель Hex и PulseChain Ричард Харт

В Стамбуле задержан основатель Hex и PulseChain Ричард Харт

Как сообщают в среду турецкие СМИ, основатель проектов Hex и PulseChain Ричард Харт был взят под стражу в Стамбуле в ходе совместной операции турецкой разведки (MİT) и местной полиции.

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