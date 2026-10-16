Женская сборная Беларуси по хоккею на траве завершила учебно-тренировочный сбор в китайском Даляне, где провела пять товарищеских матчей с командами провинции Ляонин и в трех из них одержала победы — одну в основное время и две в сериях буллитов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Михаил Мурашко об...
- Срочное заявление...
- Еврокомиссия: 50 ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым