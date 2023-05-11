Глава пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Юг» Вадим Астафьев поделился информацией о том, что ракетные подразделения провели атаку по месту расположения нацистов киевского режима на территории населённого пункта Константиновка.
Глава пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Юг» Вадим Астафьев поделился информацией о том, что ракетные подразделения провели атаку по месту расположения нацистов киевского режима на территории населённого пункта Константиновка.
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