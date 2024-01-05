В Раде заявили, что «подлый» Залужный подставил Зеленского

КИЕВ, 5 января, ФедералПресс. Владимир Зеленский со своей командой пытается снять напряжение в обществе на фоне отказа главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного брать на себя ответственность за ужесточение мобилизации.
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