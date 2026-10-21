Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф (слева) во время встречи в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, 21 октября 2026 года © Гавриил Григоров/РИА Новости Помощник президента России поделился итогами встречи Владимира Путина со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом.