Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф (слева) во время встречи в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, 21 октября 2026 года © Гавриил Григоров/РИА Новости Помощник президента России поделился итогами встречи Владимира Путина со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом.
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