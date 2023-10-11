Так вот кто виноват: в зоне челябинских шашлычных загрязнение воздуха выросло в десятки раз

Челябинским шашлычникам предъявили претензии из-за загрязнения атмосферного воздуха. Как передает корреспондент РИА «Новый День», управление по торговле и услугам городской администрации разослало руководителям предприятий общепита письмо с результатами исследования Роспотребнадзора в зоне деятельности шашлычных в первые 6 месяцев текущего года.