«Барселона» заинтересована в форварде «Спартака» Бонгонда

Тео Бонгонда может сменить РПЛ на Ла Лигу. Руководство «Барселоны» заинтересовано в услугах форварда «Спартака» Тео Бонгонда, сообщает конголезский обозреватель Перси Массамба на своей странице в социальной сети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии