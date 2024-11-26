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Круче пакетика из ЦУМа: почему в 90-х стал популярным полосатый пакет с дамой в шляпе

Круче пакетика из ЦУМа: почему в 90-х стал популярным полосатый пакет с дамой в шляпе

Легендарный полосатый пакет из 90-х/ фото: adme.media, kulturologia.ru  Поколение миллениалов и зумеров наверняка помнят, как их мамы приносили домой продукты в черно-белом пакете с изображением какой-то женщины в шляпе с широкими полями.

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