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Украина ответила на предложение премьера Болгарии начать мирные переговоры с РФ

Украина ответила на предложение премьера Болгарии начать мирные переговоры с РФ

Посольство Украины в Болгарии выразило недовольство из-за заявления и. о. премьер-министра Болгарии Димитара Главчева, в котором он высказал намерение предложить на саммите НАТО начать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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Ed
Доверять Болгарии посредничество это из шлюхи девственницу делать
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