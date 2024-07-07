Украина ответила на предложение премьера Болгарии начать мирные переговоры с РФ

Посольство Украины в Болгарии выразило недовольство из-за заявления и. о. премьер-министра Болгарии Димитара Главчева, в котором он высказал намерение предложить на саммите НАТО начать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
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