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Скончался актер из «ДМБ» и «Марша Турецкого» Виталий Вашедский

Скончался актер из «ДМБ» и «Марша Турецкого» Виталий Вашедский

Актер театра и кино, звезда телесериалов Виталий Вашедский умер.Театр на Таганке поделился печалью – накануне, 20 января, скончался актер Виталий Вашедский, сыгравший в известных сериалах из «ДМБ», «Марш Турецкого» и многих других.

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