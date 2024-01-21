Скончался актер из «ДМБ» и «Марша Турецкого» Виталий Вашедский

Актер театра и кино, звезда телесериалов Виталий Вашедский умер.Театр на Таганке поделился печалью – накануне, 20 января, скончался актер Виталий Вашедский, сыгравший в известных сериалах из «ДМБ», «Марш Турецкого» и многих других.