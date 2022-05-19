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«ПСЖ» готов дать 70 млн евро за Леау, но «Милан» оценивает его в 100 млн. «Россонери» хотят в 3 раза поднять форварду зарплату

Нападающий Рафаэл Леау интересен «ПСЖ», но «Милан» хочет его сохранить. La Gazzetta dello Sport пишет, что «ПСЖ» всерьез заинтересован в 22-летнем футболисте и готов предложить за него 70 млн евро.

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