Гонка без лидера: лыжники показали острую борьбу в отсутствие Большунова

В Вершине Теи коньковыми масс-стартами на 20 км завершился второй этап Кубка России. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов эту гонку пропускал, досрочно уехав из Хакасии, чтобы пройти обследование и понять причины своей плохой формы.