Гонка без лидера: лыжники показали острую борьбу в отсутствие Большунова

В Вершине Теи коньковыми масс-стартами на 20 км завершился второй этап Кубка России. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов эту гонку пропускал, досрочно уехав из Хакасии, чтобы пройти обследование и понять причины своей плохой формы.
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