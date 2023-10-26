Батальон ЮВО восстановил более 1,2 тыс. единиц техники за год

В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились информацией о том, что за годовой период занимающемуся восстановлением батальону ЮВО Вооружённых сил удалось возвратить в пригодное для ведения сражений состояние порядка 1,2 тысяч единиц бронетехники.