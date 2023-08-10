Масштабный взрыв в Сергиевом посаде, с огромным грибовидным облаком, стал не следствием прилета, как некоторые успели подумать, а следствием нарушением техники безопасности и некоего "человеческого фактора" (нельзя исключать вероятность диверсии) на складе хранения пиротехнический изделий.
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