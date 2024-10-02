На Украине военкомы захватили священника УПЦ

Союз православных журналистов сообщил, что сотрудники военкомата в рамках принудительной мобилизации задержали в Кременце Тернопольской области на западе Украины священника канонической Украинской православной церкви Иоанна Полищука.
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