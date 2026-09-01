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Воронежские новости

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Волна ложных сообщений о минировании прошла по различным учреждениям Воронежской области

Волна ложных сообщений о минировании прошла по различным учреждениям Воронежской области

Различные регионы страны подверглись массовой информационной атаке 1 сентября. Сотни сообщений о минировании и угрозе террористического акта стали поступать в школы, больницы, детсады и другие социальные учреждения, пишет BAZA.

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