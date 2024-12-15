Беспилотник убил мальчика в приграничье России

Гладков: девятилетний мальчик погиб при атаке БПЛА ВСУ в Белгородской области В Белгородской области в ночь на 15 декабря при атаке БПЛА ВСУ погиб девятилетний мальчик, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.