Беспилотник убил мальчика в приграничье России

Гладков: девятилетний мальчик погиб при атаке БПЛА ВСУ в Белгородской области В Белгородской области в ночь на 15 декабря при атаке БПЛА ВСУ погиб девятилетний мальчик, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
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