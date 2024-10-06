«Родина» забила «Арсеналу» из офсайда, следует из видео с технической камеры. На матче был ВАР, но гол не отменили

В матче 13-го тура Мелбет Первой лиги московская «Родина» забила тульскому «Арсеналу» на 57-й минуте предположительно после офсайда: в момент предголевого паса Михаила Рядно, арендованного у ЦСКА, форварды Йорди Рейна и Александр Юшин находились в положении «вне игры».
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