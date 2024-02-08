Новый сезон финансовых кинолекториев стартует в Москве

В феврале стартует новый сезон просветительских кинопоказов в сети кинотеатров «Москино». Москвичи узнают, как защититься от мошенников, эффективно управлять личными финансами, вести семейный бюджет, с чего начать инвестировать и почему выгодно стать самозанятым.