Новый сезон финансовых кинолекториев стартует в Москве

В феврале стартует новый сезон просветительских кинопоказов в сети кинотеатров «Москино». Москвичи узнают, как защититься от мошенников, эффективно управлять личными финансами, вести семейный бюджет, с чего начать инвестировать и почему выгодно стать самозанятым.
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