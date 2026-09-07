Происшествия
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Происшествия

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Полицейские из Оренбургской области спасли человека, отравившегося угарным газом

В дежурную часть ОМВД России «Гайский» поступило сообщение от местного жителя о том, что в погребе гаража находится мужчина без сознания.

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