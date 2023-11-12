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Закон и Порядок

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Певица Алла Пугачева обратилась к своим критикам

Певица Алла Пугачева обратилась к своим критикам

Назвав их «кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников». Об этом она написала на своей странице в соцсети.

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