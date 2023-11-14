Чем отличается гарантия на китайские автомобили от европейских

Несмотря на то, что сегодня россияне уже массово пересаживаются на китайские автомобили, рыночная доля которых, по прогнозам большинства автоэкспертов уже в будущем году достигнет 60-ти процентов, вопросы к транспортным средствам из КНР остаются.