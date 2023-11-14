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Чем отличается гарантия на китайские автомобили от европейских

Чем отличается гарантия на китайские автомобили от европейских

Несмотря на то, что сегодня россияне уже массово пересаживаются на китайские автомобили, рыночная доля которых, по прогнозам большинства автоэкспертов уже в будущем году достигнет 60-ти процентов, вопросы к транспортным средствам из КНР остаются.

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