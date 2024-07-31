Об одержимости Зеленского российским телевидением рассказал журналист Додолев AlexCoderОб одержимости Зеленского российским телевидением рассказал журналист Додолев AlexCoder Украинец оказался непоследовательным Владимир Зеленский – яркий пример того, как стремительно может измениться жизнь под пристальным руководством обличенных властью кураторов.