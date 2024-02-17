Промес присоединился к «Спартаку» на третьем сборе. Клуб отправится на игру с «Зенитом» прямо из ОАЭ

Сегодня красно-белые начали третий сбор в Эмиратах, который продлится до 29 февраля. В расположение команды после двух выходных вернулся и Квинси Промес, которого приговорили к 6 годам тюрьмы в Нидерландах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии