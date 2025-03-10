Владимир Зеленский анонсировал переговоры Украины и США в Саудовской Аравии

11 марта пройдет первая официальная встреча украинской и американской делегаций после перепалки в Белом доме Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отправится в Саудовскую Аравию 10 марта, где пройдут переговоры Украины и США.
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