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Владимир Зеленский анонсировал переговоры Украины и США в Саудовской Аравии

Владимир Зеленский анонсировал переговоры Украины и США в Саудовской Аравии

11 марта пройдет первая официальная встреча украинской и американской делегаций после перепалки в Белом доме Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отправится в Саудовскую Аравию 10 марта, где пройдут переговоры Украины и США.

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