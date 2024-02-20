5 экранизаций видеоигр, за которые не стыдно

Есть компьютерные игры, которые обрели новую жизнь, став основой для большого кино. Давайте вспомним и другие подобные экранизации, которые не только сумели передать дух первоисточника, но и оказались интересными фильмами сами по себе.
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