На деле американцы могли убедиться, что российские системы РЭБ превосходят все, что есть у западных государств - размышляем о РЭБ США и РФ

Американцы так долго кричали о том, что они самые лучшие в мире, что поверили в это. На их беду поверили и другие страны, ставшие усилено развивать технологии, чтобы опередить “лучших в мире” американцев.
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