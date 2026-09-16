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Минфин России открывает регионам дорогу на биржу: компании с госучастием готовят к IPO

Минфин России открывает регионам дорогу на биржу: компании с госучастием готовят к IPO

МОСКВА, 16 сентября, ФедералПресс. Минфин России создает региональным компаниям с госучастием «зеленый коридор» для первичного публичного размещения акций (IPO).

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