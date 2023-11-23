Власти Евросоюза представили перечень своих обязательств перед Украиной

Евросоюз разработал проект плана долгосрочных обязательств перед Украиной в области безопасности, который предусматривает ряд мер по поддержке украинской армии, оборонной промышленности и энергетического сектора.
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