Инвестиционный консультант Мурлейкин рассказал об уловках лжеинвесторов

Инвестиционный консультант «ВТБ Мои Инвестиции» Никита Мурлейкин дал советы, как распознать «финансовых гуру», продающих курсы, вебинары и другие продукты образовательного характера, обещая их приобретателям богатство и успех.
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