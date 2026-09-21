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2,3 млрд на льготные лекарства: как в Красноярском крае перекраивают бюджет к концу года

2,3 млрд на льготные лекарства: как в Красноярском крае перекраивают бюджет к концу года

КРАСНОЯРСК, 22 сентября, ФедералПресс. Красноярский край направит дополнительные 2,3 млрд рублей на льготные лекарства для населения – это крупнейшая статья роста расходов в осенней корректировке краевого бюджета.

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