Мировое обозрение

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В США разработают план укрепления кибербезопасности в технической сфере

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Власти США в сотрудничестве с частными компаниями намерены разработать план, который позволит более надежно защищать технологические разработки от хакеров.

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