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Алаудинов: "Ахмат" остановил ВСУ на своем участке на Курском направлении

Алаудинов: "Ахмат" остановил ВСУ на своем участке на Курском направлении

Замначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов© РИА Новости / Алексей Майшев Украинские подразделения остановлены на всем участке боевых действий на Курском направлении, где располагаются бойцы отряда спецназа "Ахмат", заявил командир отряда, замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

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Комментарии
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E
Ed
Алаудинов остановил, остальные, судя по отсутствию сообщений, нет. Невесело, однако! Мол правды не скажем, сам догадывайся!
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17 час.

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